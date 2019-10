Rara apparizione televisiva per Charlotte Casiraghi. La principessa monegasca ha partecipato al programma di Rai3 condotto da Massimo Gramellini ‘Le parole della settimana’, dove ha presentato il libro “Arcipelago di passioni”, scritto insieme a Robert Maggiori. Durante la puntata la 33enne ha parlato del suo rapporto con gli hater, dell’avventura del fratello insieme a Greta Thunberg e ha anche ricordato suo papà, l’italiano Stefano Casiraghi, scomparso quando lei aveva solo 4 anni.

Parlando del bullismo e di come i social siano diventati luogo di insulti e critiche, ha detto: “Nessuno è al riparo dalla maldicenza. Tutti siamo stati feriti da una parola, da un giudizio. Ma queste critiche non hanno nessun rapporto con il nostro valore intrinseco, c’è chi punta solo a sparlare di noi, perché magari questo lo fa sentire meglio. Si criticano cose futili come l’apparenza e la famiglia, fatti di vita che non ci dicono nulla del valore di una persona. Anche io sono stata colpita da parole pesanti sulla mia persona. Penso che questo sia preoccupante soprattutto per i bambini che vanno a scuola. Bisognerebbe tenerli a distanza da queste cose”.

Charlotte ha poi raccontato cosa le ha detto il fratello Pierre, marito di Beatrice Borromeo, del viaggio fatto per attraversare l’oceano Atlantico e portare con la sua barca Greta Thunberg a New York, dove la giovane attivista per la salvezza del pianeta ha pronunciato un toccante discorso all’assemblea generale dell’ONU. “Pierre ha portato su Malizia 2, la sua barca a vela, Greta a New York. E’ rimasto impressionato dalla forza, dalla determinazione e dalla calma di questa giovane ragazza. Ha sentito che il suo impegno e la sua forza sono qualcosa di profondamente autentico”, ha fatto sapere.

Infine quando il conduttore le ha domandato se suo papà Stefano, scomparso a causa di un incidente in mare nel 1990, sia sempre nei suoi pensieri, la nipote di Grace Kelly ha risposto: “La perdita condensa tutte le passioni e tutte le emozioni. Mio padre è una presenza costante nella mia vita? Sì, certo. La perdita ci induce ad attingere al nostro coraggio per superare la paura della perdita stessa. Quindi forse è mio padre che mi ha dato questo coraggio. E’ una persona che ricordo essere stata molto coraggiosa”.

