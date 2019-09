Tra gli ospiti della sfilata Saint Laurent Primavera/Estate 2020 alla Fashion Week di Parigi, appena iniziata dopo il grande successo di quella di Milano, c’era anche lei, Charlotte Casiraghi. La 33enne è apparsa in splendida forma a meno di un anno dal parto. Alla fine del 2018 la nipote di Grace Kelly è infatti diventata mamma bis con la nascita di Balthazar Rassam, frutto dell’amore con il marito ‎Dimitri Rassam.

All’evento Charlotte è apparsa praticamente in total black. Gonna di pelle nera, maglia a stampa bianca e nera, blazer nero, scarpe nere e perfino smalto nero. Senza considerare l’immancabile pochette, anche questa nera. Ha posato per i fotografi prima di entrare in sala per godersi il défilé. La figlia di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi oltre a Balthazar ha anche un altro figlio, Raphaël Elmaleh, nato cinque anni fa dal rapporto con l’attore comico ‎Gad Elmaleh.

Scritto da: la Redazione il 26/9/2019.