Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel col look total denim: foto

Charlotte Casiraghi è ‘tres chic’ alla sfilata Chanel Cruise 2022-2023 col suo look total denim. La principessa riappare in pubblico all’evento in spiaggia più glamour che mai. Con lei ci sono la madre, Carolina di Monaco, e la suocera, Carole Bouquet, la mamma di suo marito Dimitri Rassam, con cui ha grande feeling.

Ambasciatrice della famosa Maison francese, la 35enne indossa un giubbotto corto in vita e da un paio di jeans a vita alta dal taglio a sigaretta firmati ovviamente dal brand fashion. A regalare unicità ai capi il motivo matelassé impresso sulla tela. Porta bracciali bangles e una beauty case bag, sempre in denim. Ai piedi porta un paio di décolleté mary jane di vernice nera con il tacco rocchetto. E’ super glam, il suo outfit strizza l’occhio alla tendenza anni 2000.

Charlotte Casiraghi cattura gli obiettivi dei fotografi all’Hotel Monte Carlo Beach, ospite d’onore del défilé. Il bel Dimitri non è al suo fianco, ma oltre a Carolina e Carole, ci sono anche Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi, Pauline Ducruet, figlia di Stephanie di Monaco. e altre royal.

Chiaramente è lei a prendersi i riflettori, col volto incantevole e le labbra sottolineate dal rossetto ciliegia abbinato alle unghie. I capelli sono sciolti al naturale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.