Charlotte Casiraghi testimonial Chanel 2021: le foto da diva

Charlotte Casiraghi è la testimonial Chanel 2021. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, 34 anni, mamma di Raphael, 7 anni, avuto da Gad Elmaleh, e Balthazar, 2, nato dalla relazione con Dimitri Rassam, suo attuale marito, sarà il volto della maison dal primo gennaio prossimo.

Charlotte Casiraghi diventerà un ambasciatore e testimonial per la famosa casa di moda. Poserà anche per la campagna per la collezione Ready-to-Wear Primavera/Estate 2021 immaginata da Virginie Viard, fotografata a Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

Charlotte, laureata in filosofia e amante della letteratura, è una vera icona di bellezza. Ha sempre adorato Chanel, non si è mai persa i numerosi eventi e spettacoli della maison e ha indossato regolarmente le sue creazioni, fedele a Karl Lagerfeld, lo stilista scomparso a febbraio 2019 che ha firmato le creazioni e a cui era legatissima.

“Sigillando una lunga relazione basata sulla fiducia e l'amicizia, iniziata da Karl Lagerfeld e proseguita oggi da Virginie Viard, Charlotte Casiraghi diventerà ambasciatrice e portavoce della Maison dal 1° gennaio 2021. Incarnerà la campagna per la Primavera-Estate 2021 Ready- to-Wear e presenterà, insieme alla Maison Chanel e Virginie Viard, 'Les Rendez-vous littéraires rue Cambon’, appuntamento letterario in rue Cambon, un progetto che perpetua l'amore incondizionato per la letteratura di Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld”, si legge sul profilo social del brand.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2020.