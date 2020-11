Lo chef più bello d'Italia Damiano Carrara si è fidanzato? La foto mette in crisi le fan

Lo chef più bello d’Italia, Damiano Carrara, sembrerebbe essersi fidanzato. Il pasticcere 35enne adorato dalle donne condivide sul suo profilo Instagram una foto che lo immortala con una donna misteriosa, di cui lui non chiarisce l’identità. Immortalato in controluce di profilo in dolce compagnia mentre si gode un tramonto al mare, scrive: “Momenti speciali”. Lo scatto mette in crisi le fan.

Sono tutte affrante. Le sue follower si disperano per l’immagine pubblicata. Damiano Carrara in televisione le ha letteralmente conquistate. Soffrono nel vederlo fidanzato e non lo nascondono nei loro commenti sul social.

Pasticcere sopraffino, è diventato famoso soprattutto per Cake Star, condotto conKatia Follesa, e come giudice di Bake Off Italia su Real Time. Affascinante e con i suoi occhi chiari, lo chef, originario di Lucca, è sempre stato molto geloso del suo privato, soprattutto sugli affari di cuore.

Il bel cuoco, classe 1985, ha molte ammiratrici anche negli Stati Uniti. In California, dove si è trasferito da ragazzo, dopo una parentesi a Dublino, ha aperto con il fratello Massimiliano una pasticceria, la Carrara Pastries. Ed è proprio negli States che ha iniziato con la tv con alcuni programmi di cucina sul canale Food Network.

A Bake Off Italia partecipa come giudice insieme a Ernst Knam, re del cioccolato, Clelia D'Onofrio, e Csaba dalla Zorza di "Cortesie per gli ospiti". Nel talent i 16 concorrenti si sfidano a colpi di dolci. A condurre lo show è Benedetta Parodi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.