Chef Rubio lascia Discovery Channel. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull’addio al canale e al suo popolarissimo “Camionisti in trattoria”, Gabriele Rubini interviene personalmente e rompe il silenzio. Sul social spiega le sue ragioni.

“I motivi per cui ho deciso di interrompere ‘Camionisti in trattoria’ sono molteplici e non starò qui a motivarli, visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi. Di certo, posso dirvi che è stata l’unica cosa giusta da fare e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo”, scrive Chef Rubio.

“Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto. Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata e mai sarà una mia peculiarità e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancora più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. La cosa sarebbe ricaduta sia sul prodotto che sulla mia incredibile troupe. Loro meritano solo il massimo e io quel massimo non avrei più potuto garantirlo”, poi continua il 36enne.

E aggiunge polemico: “Chiudo dedicando un pensiero ai bifolchi e alle caciotta che scrivono di me: da 6 anni a questa parte mi hanno proposto le conduzioni di quasi tutti i programmi televisivi che conoscete e se non me c’avete visto e mai me ce vedrete è solo perché nel nome della coerenza so dire ‘No Grazie’”.

“Queste scelte mi hanno fatto rinunciare a na fracca de soldi (che sinceramente m’avrebbero fatto pure comodo) - precisa ancora Chef Rubio - ma al contrario vostro me posso guarda ogni giorno allo specchio senza ‘sputammenfaccia’, quindi quando parlate di me o vi informate meglio oppure tacete perché altrimenti fate solo delle ricchissime figure di mer*a”.

Infine conclude: “Ah, quando non mi vedrete più in tv, sarà solo perché l’avrò voluto io e non il vostro Dio”. Il celebre cuoco dovrebbe essere sostituito da Misha Sukyas, ex giudice di "Chopped", in onda su Food Network.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2019.