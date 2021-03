Chiara Ferragni alla 38esima settimana di gravidanza: finalmente si vede un bel pancione!

Chiara Ferragni si scatta una foto in reggiseno e slip. E’ arrivata alla 38esima settimana di gravidanza: finalmente si vede un bel pancione ormai agli sgoccioli.

Manca pochissimo al parto e la fashion blogger non vede l’ora di abbracciare la sua bambina insieme al marito Fedez e al figlio, il piccolo Leone, che il 19 marzo compirà appena 3 anni. Della piccola finora è stata svelata solo l’iniziale del nome, la lettera V: per molti si chiamerà Vittoria. Ma sono solo supposizioni.

“38 settimane e oltre… Leo è nato alla 37esima settimana, quindi ora non ho idea di quando lei si unirà a noi… Voi cosa ne pensate?”, scrive la Ferragni a commento dello scatto condiviso con i fan. I follower subito dicono la loro: per molti la bimba verrà alla luce il 22 marzo. Sono quasi tutti convinti che nascerà alla 39esima settimana di gestazione. Il pancione di Chiara è esplosivo, la bionda, in formissima, arrivata alla fine della dolce attesa non sta nella pelle. In casa la tensione cresce: la famiglia aspetta la cicogna con trepidazione e un po’ di ansia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.