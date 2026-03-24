Il 23 marzo la secondogenita della fashion blogger e Fedez ha spento le candeline a Milano

La 38enne mostra alcune immagini della sala allestita e della torta: ha reso felice la sua bambina

“Due party per bambini in 4 giorni e noi l’abbiamo fatto”, fa notare orgogliosa nelle sue Storie. Chiara Ferragni festeggia i 5 anni della figlia Vittoria a Milano. Le foto condivise nelle Storie svelano il tema scelto: la secondogenita della fashion blogger e di Fedez ha fortemente desiderato e ottenuto un ‘Labubu party’.

''Due party per bambini in 4 giorni…'': Chiara Ferragni festeggia i 5 anni della figlia Vittoria, le foto svelano il tema scelto

Ieri, 23 marzo, la 38enne non dimentica il giorno speciale della figlioletta. Leone ha celebrato il suo il 19 marzo, ora tocca alla piccola della famiglia. A Vitto, come la chiama spesso, dedica un dolcissimo post accompagnato da alcuni scatti in cui la bimba è rigorosamente di spalle. Lei e il rapper 36enne ormai da tempo, durante e dopo il divorzio, hanno deciso di non mostrare più il volto dei loro pargoli.

Ieri, 23 marzo, la secondogenita della fashion blogger e Fedez ha spento le candeline a Milano: ha voluto un 'Labubu party'

“La mia bambina oggi compie 5 anni. Sei il mio sole, la mia piccola mini-me, quella che ci fa ridere senza sosta, la ragazza di cui siamo tutti così orgogliosi. Ti amo ogni giorno di più. Ti amo all’infinito”, scrive Chiara.

La 38enne è fiera: ha reso felice la sua bimba

Arrivano poi le immagini della festa a cui non possono mancare le sorelle Francesca e Valentina e mamma Marina Di Guardo. Nella sala troneggiano tantissimi Labubu. Sono oggetti ormai iconici, popolari pupazzi collezionabili, simili a piccoli elfi pelosi con orecchie lunghe, denti aguzzi e grugno simpatico. Li ha creati dall'artista Kasing Lung per Pop Mart. Lanciati nel 2019, questi "art toys" sono diventati un fenomeno virale su TikTok e Instagram grazie al collezionismo, raggiungendo prezzi, in alcuni casi, altissimi.

Alla festa ci sono anche mamma Marina Di Guardo e le due sorelle di Chiara, Francesca e Valentina

“Buon compleanno Vittoria - scrive la mamma - Lei ha voluto il tema Labubu”, fa sapere la Ferragni. Al party anche la pignatta è a forma di Labubu, come pure ovviamente la magnifica torta a due piani decorata in pasta di zucchero, tutta nei toni del rosa pastello. Sopra c’è raffigurata pure la festeggiata.

La magnifica torta della festeggiata

Chiara mostra anche alcuni regali ricevuti dalla figlia e alla fine si fa vedere con le dita che fanno il segno, guarda caso, della vittoria: è riuscita a organizzare entrambi i party di compleanno per i suoi bimbi, tutto nello spazio, come sottolineato da lei stessa, di soli 4 giorni. Ma ce l’ha fatta e ha reso entrambi raggianti.