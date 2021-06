Chiara Ferragni e gli altri vip corrono a vaccinarsi: guarda

Chiara Ferragni e gli altri vip corrono a vaccinarsi. Sul social postano lo scatto che li ritrae mentre gli viene iniettato il provvidenziale siero contro il Covid-19 e invitano i fan a fare lo stesso. Vogliono lasciarsi al più presto la pandemia alle spalle. Jovanotti, Stefano Accorsi, Caterina Balivo, Pamela Prati e Benedetta Parodi sono felici di aver fatto il primo passo verso un definitivo ritorno alla normalità e condividono la loro gioia con chi li ‘segue’.

“Sono veramente felice perché mi sembra di vedere una luce dopo un anno e mezzo che ci è stato rubato della nostra vita”, sottolinea la Ferragni. Poi la 34enne aggiunge: “Vaccinatevi tutti, da stasera sono aperte in Lombardia le iscrizioni anche per gli under 30. Mi raccomando, è l’unico modo per uscire da questo incubo. Devo dare anche merito a Regione Lombardia per avere recuperato nella campagna vaccinale dopo mesi di disagio. Continuiamo così e vacciniamoci tutti per tornare a una vita normale”.

Lorenzo è lapidario, a Jovanotti non servono tante parole. In uno scatto ha le dita alzate col segno di ‘vittoria’. “Adulto e Vaccinato”, fa sapere l’artista 54enne.

“Finalmente ho fatto il vaccino anche io, l’ho fatto due giorni fa, il Johnson & Johnson, quindi one shot e, come si dice dalle mie parti, one shot is meglio che two”, rivela ironicamente Stefano Accorsi, 50 anni, facendo il verso allo spot tv di un famoso gelato che lo fece conoscere a tutti nel 1995.

“Sono ‘Vacinada’! Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere.W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo”, annuncia Caterina Balivo. La 41enne poi chiarisce in un post scriptum: “I ‘no vax’ sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento, saranno debitamente bloccati!”.

“Oggi, festa della Repubblica della nostra Italia, mi hanno somministrato la seconda dose del vaccino. Ragazzi vaccinarci è un dovere, fatelo per il bene di tutti”, sottolinea la 62enne Pamela Prati.

Entusiasta Benedetta Parodi. “Prima dose del vaccino! Organizzazione perfetta. Veloci cordiali , avanti così”, fa sapere la giornalista e conduttrice 48enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.