Chiara Ferragni al baby shower organizzato a sorpresa per la sorella non trattiene le lacrime

Chiara Ferragni insieme alla sua famiglia organizza un baby shower fantastico per la sorella Francesca, che a breve metterà al mondo un bel maschietto, per la gioia del compagno, Riccardo Nicoletti: si chiamerà Edo, come spoilerato da Valentina Ferragni. La fashion blogger 35enne è felice ma non trattiene le lacrime di assoluta gioia: la bionda quando legge la lettera dedicata ai futuri genitori è costretta a interrompersi più volte per non cedere al pianto.

Chiara e il resto della ‘family’ lasciano Francesca a bocca aperta: la festa è all’aperto, in una splendida cascina milanese. Addobbi perfetti e dolcetti in tema e tanta allegria. Poi prende il sopravvento l’emozione, quando gli ospiti devono leggere le loro dediche alla coppia che avrà il bebè.

“Per me sei sempre e sarai la piccola Franci, un’eterna bambina, e pensarti mamma di suona ancora stranissimo, anche se so già che sarai splendida”, sottolinea Chiara con la voce spezzata alla 33enne.

“Per qualsiasi consiglio la tua sorellona è qui - dice ancora l’imprenditrice a Francesca - E ci sarà sempre. Ti voglio bene!”.

Anche Valentina, 29 anni, è fortemente commossa. Francesca le ascolta ed è fiera delle due. Non potrebbe essere più felice: il party è unico, come la sua gravidanza, che si gode giorno per giorno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2022.