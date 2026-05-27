Finora non era mai stata paparazzata così con un uomo: lui le ha fatto perdere la testa

La fashion blogger 39enne ormai è inseparabile dal manager conosciuto a Capodanno a Cartagena

Chiara Ferragni non si nasconde più, anzi: si lascia andare completamente. L’imprenditrice digitale è appassionata. Baci, abbracci e coccole roventi in piscina col fidanzato José Hernandez: le foto che la immortalano così le pubblica Diva e Donna in copertina. Sono scatti che raccontano una complicità ormai impossibile da tenere lontana dai riflettori.

Chiara Ferragni si lascia andare: baci e abbracci appassionati in piscina col fidanzato José Hernandez

La 39enne appare serena, rilassata, sorridente come non la si vedeva da tempo. A mollo con il manager colombiano, conosciuto a Cartagena durante il viaggio di Capodanno che aveva inaugurato il 2026, Chiara pare non avere freni: tra giochi d’acqua, carezze e 'bocca a bocca', la coppia sembra vivere una vera luna di miele anticipata.

Finora la Ferragni non era mai stata paparazzata in modo così intenso con un uomo dopo la fine del matrimonio con Fedez. Con José, invece, qualcosa sembra essere cambiato. Nessuna distanza, nessuna prudenza eccessiva: solo spontaneità e voglia di vivere alla luce del sole un sentimento che, giorno dopo giorno, starebbe diventando sempre più importante.

Finora non era mai stata paparazzata così con un uomo: lui le ha fatto perdere la testa

Del resto, i segnali erano già arrivati nelle ultime settimane. Chiara aveva condiviso sui social piccoli scorci della loro quotidianità, fino alla romantica sorpresa organizzata per il compleanno di lui. Ora però le immagini del settimanale sembrano smarcare ancor maggiormente la relazione.

Hernandez, che lavora nel settore degli pneumatici industriali nella Yokohama TWS, multinazionale giapponese con una sede pure a Milano, come Global Business Manager e responsabile vendite in Europa, ha conquistato il cuore della fashion blogger. Chiara lo ha già presentato alla famiglia: dalla madre Marina Di Guardo alle sorelle Francesca e Valentina, fino ai figli Leone e Vittoria, 8 e 5 anni. Un passaggio importante, che conferma quanto il rapporto sia diventato serio.