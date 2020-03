Chiara Ferragni lancia la sua linea di biscotti in edizione limitata ed è subito polemica

Chiara Ferragni sul social lancia la sua linea di biscotti. La fashion blogger ha avviato una partnership con Oreo, famoso brand multinazionale che produce i biscotti al cacao con ripieno alla crema. Sul mercato arriverà una confezione in edizione limitata firmata dalla bionda e sul web subito si accende la polemica.

“Sapete che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? Ecco perché ho deciso di collaborare con questa azienda per creare Oreo by Chiara Ferragni limited edition”, rivela l'influencer parlando della linea di biscotti griffata da lei.

A cambiare non è il prodotto, ma il packaging, solitamente di colore blu, ridisegnato per l’occasione. Chiara Ferragni è fiera, ma la polemica è sempre dietro l’angolo. In moltissimi ricordano l’acqua Evian firmata dalla Ferragni e venduta a un prezzo esorbitante nel 2018.

"Se l’acqua costava 10 euro immagino questi... Staremo sulla mezza piotta…", scrive qualcuno. "Ho paura a chiedere il costo…”, sottolinea un altro utente sul social. E ancora: "L’acqua non bastava, ovviamente servivano pure i biscotti”; "Costeranno talmente tanto che dovrò tentare di vincerli per averli!”; "Quanto? Su spara la cifra!”; "Gli Oreo della Ferragni sono davvero quello di cui abbiamo bisogno?”; "Ma dopo l’acqua, non sarà il caso che apri un autogrill?”. C’è anche chi ironico le dice con sarcasmo "Ora anche food blogger”.

A mettere fine alle tante voci discordi ci pensa Chiara stessa che in un altro post avvisa: “Saranno disponibili nella maggior parte dei supermercati nelle prossime due settimane e avranno lo stesso prezzo delle normali confezioni di Oreo”.

Tutto nella norma anche se su Ebay c’è già chi prova a guadagnarci su vendendo le prime confezioni a prezzi da capogiro. La Ferragni fa anche sapere che comprando due tubi di biscotti firmati da lei sarà possibile partecipare all’estrazione di uno dei capi realizzati per l’occasione della Chiara Ferragni Collection.

A correre in soccorso di Chiara Ferragni arriva anche Fedez. A chi accusa la 32enne di capitalismo, il rapper replica: “Combattere la Ferry per contrastare il capitalismo è come bruciare un parrucchino per combattere la calvizie".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.