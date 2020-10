Chiara Ferragni, cambio look sconvolgente per il videoclip di Fedez, è riccia e mora: guarda

Giulia Provvedi, un tattoo per la nipotina

Un’adulta e una bambina si tengono per mano, sotto una scritta: "Por siempre". Quale vip si è tatuata questo disegno in onore della nipotina? E’ stata la bionda Giulia Provvedi del duo Le Donatella a decidere, da zia innamorata, di farsi incidere sulla pelle un’immagine così tenera. Da quando nella sua vita è entrata Nicole, figlia della sorella Silvia, la sua esistenza si è illuminata e non riesce a stare un attimo senza pensare alla piccola.

