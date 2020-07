Chiara Ferragni con le lacrime agli occhi dà alcuni aggiornamenti ai fan sullo stato di salute dell’adorata Matilda. La fashion blogger porterà il suo cane, che ha un tumore, all’estero per fare la radioterapia, che prevede l’impiego di raggi X per colpire le cellule tumorali e distruggerle. La bionda è pronta a tutto per dare una speranza all’amato quattro zampe, un membro importante della famiglia.

“Ciao ragazzi, un date su Mati. Stiamo andando adesso a vedere come sta dal veterinario che è appena fuori a Milano. Domani andrà a Zurigo in questa clinica che ha una tecnica specializzata oncologica. Le faranno una tac per capire quando e come iniziare la radioterapia. Credo sarà la settimana prossima. Speriamo bene”, spiega la bella 33enne.

Chiara Ferragni, una volta arrivata dal veterinario che ha avuto in cura il cane dopo la crisi epilettica che ha portato successivamente, dopo accurati esami, alla scoperta del cancro, fa un video dedicato al figlio Leo e ai follower. Matilda è con lei. “Ciao Leo, la Mati sta bene, è qui con la mamma, domani va a Zurigo, così le fanno tutti gli esami per fare la radioterapia. Già da giovedì, magari, la portiamo a casa…”, sottolinea speranzosa.

La Ferragni è molto triste. Poco dopo, tornata a casa, nel suo attico, si fa vedere ancora una volta il lacrime. “Sono giorni un po’ così... - rivela - Speriamo che Mati reagisca bene alle cure”. Vuole che il suo cane stia meglio: il dolore di una separazione improvvisa da lei la devasta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2020.