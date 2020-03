Chiara Ferragni, una capsule collection per sostenere la lotta al Coronavirus

Chiara Ferragni lancia una capsule collection per sostenere la lotta al Coronavirus. La fashion blogger ancora una volta sfrutta la sua grande notorietà per fare del bene. Dopo l’iniziativa benefica che l’ha vista protagonista con il marito Fedez e che ha permesso di raccogliere ben 4 milioni e mezzo di euro, destinati all’ospedale San Raffaele per costruire e aprire a tempo di record il nuovo reparto di terapia intensiva, la bionda crea alcuni capi sportivi in edizione limitata: il ricavato delle vendite sarà devoluto al cento per cento a chi combatte per sconfiggere il contagio da Covid-19.

Chiara Ferragni sul social annuncia la sua nuova iniziativa solidale. Con indosso la felpa e i pantaloni jogger creati, in collaborazione con Oreo, brand di dolciumi che l’ha voluta al suo fianco anche per i propri biscotti, con la confezione griffata da lei, Chiara spiega: “Ciao ragazzi, da questo momento è disponibile sul mio sito la capsule collection limited edition Chiara Ferragni by Oreo che consiste in questa felpa crop e i pantaloni abbinati”.

"Il lancio della capsule collection doveva essere fatto settimane fa, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto - aggiunge la 32enne - Abbiamo comunque deciso di proseguire con il progetto, visto l’impegno di tante persone che c’è stato dietro, scegliendo però di devolvere il 100% del ricavato per la lotta al Coronavirus. Sappiate che se la comprate state facendo del bene. Questo è un altro contributo che spero di poter dare al mio paese in un momento di difficoltà del genere”.

Chiara Ferragni lancia la capsule collection, immediatamente il sito dell’influencer viene preso d’assalto e i capi vanno letteralmente a ruba. I fan impazziscono, stavolta, per fortuna, a fin di bene, dato che il ricavato delle vendite sarà completamente devoluto agli ospedali italiani che ogni giorno cercano in tutti i modi di salvare chi sta male: i medici e le infermiere sono gli eroi in prima linea di questa guerra contro un nemico invisibile, ma proprio per questo ancora più letale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2020.