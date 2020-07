Chiara Ferragni, ecco come sta il suo cane: 'Ha fatto il primo trattamento di radioterapia, ora...'

Chiara Ferragni dà aggiornamenti ai fan sullo stato di salute del suo adorato cane: ecco come sta Matilda. Il tenero animale ha fatto il primo trattamento di radioterapia per sconfiggere il suo tumore.

La fashion blogger e Fedez hanno portato la quattro zampe in Svizzera, a Zurigo, come avevano anticipato nei giorni scorsi. “Mati è tornata da Zurigo (dove ha avuto tutte le sue visite oggi per la radioterapia) e si sente bene. La riporteremo domenica per iniziare i trattamenti di radioterapia lunedì e siamo certi che diventerà una guerriera”, aveva spiegato la bella 33enne lo scorso 2 luglio ai follower.

VIDEO

In serata il 5 luglio, dopo aver pubblicato foto e video da Zurigo, la bionda aveva scritto in un post: “A Zurigo per la mia piccola Matilda. Domani inizierà la radioterapia in una delle migliori cliniche oncologiche per cani e rimarrà in Svizzera per 10 giorni fino alla fine del trattamento. Speriamo che funzioni e fermi la crescita del cancro al cervello (potrebbe anche diminuire di dimensioni). Tenetela nei vostri pensieri“. Anche il rapper aveva condiviso una foto insieme alla moglie e al cane e aveva fatto sapere: “Domani Mati inizierà la radioterapia. Mandateci energie positive“.

Poi è arrivato l’aggiornamento di lunedì. Ieri, 6 luglio, La Ferragni ha svelato: “La nostra bambina @matildaferragni ha ricevuto il suo primo trattamento di radioterapia e deve fare altri 9 in queste due settimane successive sperando di eliminare questo tumore dal suo corpo. Adoriamo i dottori e la clinica, quindi speriamo che vada tutto bene”.

I Ferragnez sono tornati a Milano. Proseguono la loro vita e probabilmente nel weekend partiranno, ma il pensiero rimane fisso alla dolcissima bulldog francese, che risponde bene alle cure. Tutti incrociano le dita augurandosi che migliori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.