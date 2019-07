Chiara Ferragni è rimasta scioccata da un episodio che ha vissuto per strada. L’influencer stava scendendo da un taxi per andare a lavoro quando una donna con una figlia piccola ha fatto un commento davvero di cattivo gusto su di lei ad alta voce. La cosa ha turbato la 32enne per tutto il giorno, poi tornata a casa Chiara ha voluto condividere l’esperienza con i suoi tantissimi follwer.

“Ieri mentre stavo scendendo da un taxi per andare a lavoro, una donna mi ha sorpresa con un commento terribile. Avrà avuto quarant’anni, mi ha visto e ha detto ad alta voce a sua figlia, che di anni ne avrà avuti otto: ‘Non darle attenzione, non hai visto che senza trucco fa schifo?’. La mia reazione è stata quella di guardarla scioccata per aver fatto quel commento ad alta voce. Quella brutta sensazione mi ha accompagnato per tutto il giorno. Mi sono chiesta perché le persone devono parlare male degli altri? Perché devono sempre criticare l’aspetto fisico degli altri? E perché sono per prime le donne a farlo proprio nei confronti di altre donne?”, ha scritto in un lungo post.

“L’altro giorno ho fatto un sondaggio dopo che mia sorella è stata attaccata per non avere la taglia di una modella. L’89% delle persone hanno detto di essersi sentite attaccate almeno una volta nella vita per aver ricevuto commenti negativi sul loro aspetto fisico. Non è assurdo? Tutti abbiamo delle insicurezze, perché cercare di far stare peggio le altre persone? Perché una mamma dovrebbe dire a sua figlia che un’altra donna fa schifo senza trucco invece di insegnarle che la bellezza viene dall’interno, dalla fiducia in sé stessi e dall’amor proprio? Che tutti siamo belli a modo nostro? Questo è quello che insegnerò a mio figlio”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 5/7/2019.