Chiara Ferragni, compleanno romanticissimo grazie a Fedez in quarantena: cena in terrazzo e...

Chiara Ferragni si regala un compleanno romanticissimo in quarantena grazie a Fedez. Il marito le organizza una spettacolare cena in terrazzo, prima si occupa pure della torta, realizzandola con tanta fantasia. Il rapper, a preparazione finita, chiede anche l’approvazione del maestro chef Iginio Massari, che ironizza nel vederla ed esclama: “Ma vuoi separarti?”. Quest’anno niente follie per i 33 anni della fashion blogger, arrivano un mare di fiori, ma nessun regalo costoso. Nonostante tutto, però, il party casalingo è speciale.

Chiara Ferragni si gode un compleanno super romantico in quarantena nel suo attico a Milano. La casa è stracolma di fiori, ci sono i palloncini. Leone, il figlio, le fa un tenerissimo ‘happy birthday’. Fedez non sta fermo un attimo. Prima di occupa del dolce, il più casalingo di tutti. Il papà, Franco Lucia, gli ha fatto recapitare il pan di Spagna fatto da lui, l’artista deve solo assemblarlo con la panna montata, confettini colorati e dolcetti. Il risultato è pittoresco, ma l’influencer, sorridendo, rimane piacevolmente colpita dal bel gesto.

VIDEO

La torta di Fedez è solo una delle tre sulle quali la Ferragni spegne le candeline. Le altre, però, sono state fatte da pasticcerie professionali. La festa è appena iniziata. Chiara indossa il suo look, si trucca in modo impeccabile con i consigli a distanza del make up artist Manuele Mameli e osserva il marito che traffica sul terrazzo.

Dopo il tramonto arriva il momento tanto atteso. Fedez la porta fuori e Chiara Ferragni rimane a bocca aperta.

Il terrazzo è pieno di fiori, proprio come l’immenso salone di casa, candele ovunque, un percorso fatto di petali rosa dove la bionda si incammina e una tavola imbandita da re.

E’ una cena gourmet a cinque stelle quella che i Ferragnez di godono. Chiara Ferragni è contentissima.

Il compleanno in quarantena, nonostante sia trascorso senza party folli, è davvero indimenticabile per la neo 33enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/5/2020.