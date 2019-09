Chiara Ferragni non riesce a crederci. Il suo documentario, “Chiara Ferragni - Unposted”, ha sbancato il box office. La pellicola, in programmazione solo per tre giorni, il 17, 18 e 19 settembre, ha registrato incassi record: 1 milione 600 mila euro totali. E’ il miglior risultato della stagione per un film italiano. Non solo: ha registrato pure il miglior risultato sia per incassi che per presenze di un lungometraggio uscito in giorni feriali della storia del cinema italiano. “Sono sbalordita, vi rendete conto?”, sottolinea nelle sue IG Stories la bionda.

Il futuro del documentario di Chiara Ferragni sarà prima sulla piattaforma Amazon e poi sulla Rai. Chiara Ferragni, però, al cinema ha messo a segno un altro successo da mille e una notte con incassi record. Il docufilm di Elisa Amoruso, presentato a Venezia 76 e criticato da molti, è stato invece apprezzato moltissimo dagli spettatori che lo hanno premiato.

Del resto si era già capito dopo il primo giorno di programmazione che Chiara Ferragni con il suo documentario avrebbe fatto bingo. All’esordio, il film aveva incassato 513mila 543 euro, stabilendo un altro record: primo film italiano con il maggiore incasso al day-one nel 2019. Quel che è venuto dopo è stato solo un’ulteriore conferma.

Appena sveglia al mattino, struccata e ancora assonnata, Chiara Ferragni emozionata comunica la notizia ai fan. “Sono sbalordita, “Chiara Ferragni - Unposted” ha registrato il record sia per incassi che per presenze, ossia spettatori, di un film uscito in giorni feriali della storia del cinema italiano. Non riesco a crederci”. Entusiasta anche il marito Fedez, che nel film, con le sue battute fulminanti e divertenti, pur comparendo non moltissimo, è fenomenale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2019.