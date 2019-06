Chiara Ferragni donna più influente del mondo per Glamour Spagna: superstar al gala a Madrid 

Chiara Ferragni è stata nominata da Glamour Spagna la donna più influente del mondo. La fashion blogger al gala in suo onore a Madrid al AC Santo Mauro Hotel, dove riceve il prezioso riconoscimento è accolta come una superstar e si prende i riflettori felice.

Sorride. Chiara Ferragni è bellissima con indosso l’abito plissé azzurro e rosa degradé firmato da Zuhair Murad. I capelli , portati con la riga in mezzo, sono raccolti con uno chignon estremamente chic. La cena in suo onore a Madrid la riempie di orgoglio. E’ la donna più influente del mondo fashion per Glamour Spagna e si gode il suo successo..

Ringrazia per la calorosa accoglienza, tante le persone arrivate fuori l’hotel dove si svolge il gala a Madrid. Chiara Ferragni saluta e si lascia fotografare; gioca con la lunghezza della sua gonna, così mostra meglio il suo fantastico vestito. Poi parla a tutti, orgogliosa del riconoscimento assegnatole da Glamour Spagna.

Con lei c'è anche Manuele Mameli, il make up arsist sempre al suo fianco, la bionda con lui conquista anche il premio per la migliore Masterclass dell'anno.

La sua azienda fa faville, le collaborazioni con i brand, come la capsule di make up per Lancome, sono vincenti, il suo marchio vende, i 16,8 milioni di follower all’attivo su Instagram sono il suo oro più prezioso e ora è anche nominata donna più influente del mondo,

Chiara Ferragni ha tutto per essere al settimo cielo. E anche il privato è al top: Fedez la ama moltissimo, Leone, il suo bimbo di poco più di un anno, davvero adorabile.