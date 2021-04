Chiara Ferragni dopo l'arrivo di Vittoria si ritaglia del tempo da sola con Leone per non farlo ingelosire: foto

Chiara Ferragni dopo il parto e l’arrivo di Vittoria si ritaglia del tempo da sola con Leone. Non vuole farlo ingelosire. Le foto scattate dai paparazzi a Milano la ritraggono all’aperto con un look casual insieme al figlio di 3 anni, delizioso con la sua tuta sportivissima in denim.

Lo aveva confessato ai follower nelle sue IG Stories nei giorni scorsi: tra una poppata e l’altra, la famosa influencer si sarebbe presa un po’ di tempo da dividere solo con Leo. Il bambino sta piano, piano accettando l’arrivo della sorellina, è normale che, però, provi un po’ di scombussolamento: non è più l’unico ‘principino’ in casa.

Chiara, che allatta la piccola al seno, in questi giorni è molto occupata dalla neonata, proprio per questa ragione desidera dedicare momenti preziosi quasi in egual misura al primogenito, così da non fa scattare una sorta di malsana competizione in lui.

Ed eccola all’aperto con il suo bimbo adorato. Con loro c’è anche una guardia del corpo che li segue a vista. La bionda 33enne si regala una pausa relax, osserva Leone giocare, fa merenda insieme al biondino del suo cuore e se lo coccola: vuole fargli sentire il suo calore, spera che capisca che non è poi cambiato nulla nel loro incredibile rapporto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.