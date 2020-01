La strana coppia alla sfilata milanese: durante un evento nella capitale della moda italiana si sono ritrovate Chiara Ferragni, ormai da anni un punto di riferimento per il fashion internazionale, ed Elisabetta Canalis, probabilmente l’ex velina più famosa di tutti i tempi. La 32enne e la 41enne allo show organizzato da Aniye By si sono messe in posa fianco a fianco per i fotografi.

Per l’occasione hanno indossato entrambe due abiti simili. Due vestiti luccicanti con ampia scollatura e gambe in vista, Chiara sulle tonalità del viola, Elisabetta su quelle dell’oro. Quest’ultima ha abbinato anche un cinturone, mentre la prima ha scelto scarpe ton sur ton.

Durante la serata ai Magazzini Generali di Milano in molti non hanno potuto fare a meno di notare come la Canalis, che da anni vive in California, sia sempre in splendida forma fisica. Per lei il tempo sembra essersi fermato. Sicuramente c’è dietro tanto esercizio e un’alimentazione sana, ma i geni della Sardegna non si smentiscono mai.

Scritto da: la Redazione il 21/1/2020.