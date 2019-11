Chiara Ferragni vola a Eurodisney con tutta la sua famiglia, ora allargata. E’ una tradizione da ben 17 anni: la vacanza nel parco dei divertimenti per la fashion blogger e i suoi cari è un appuntamento fisso.

La prima volta a Eurodisney è stata nel 2002. Chiara Ferragni condivide con i fan la vecchia foto che la immortala con il padre, Marco Ferragni, e le due sorelle, Francesca, classe 1989, che ha solo due anni in meno della bionda e fa la dentista, e Valentina, la piccola di casa, 27 anni il prossimo 29 dicembre. La mette a confronto con la nuova: sono tutti felici proprio come allora.

Vola a Eurodisney con tutta la sua famiglia al seguito. La 32enne è contentissima. Sono quindici persone in tutto, Chiara Ferragni lo svela sul suo profilo Instagram, dove pubblica tanti scatti del weekend tra giochi e attrazioni.

Ci sono chiaramente anche Fedez e il piccolo Leone, che ha un anno e nove mesi: in tutto questo tempo molte cose sono cambiate, ma la voglia di trascorrere il proprio tempo con le persone più care, quella è infinita.

Tante foto insieme a mamma Marina Di Guardo, ai fidanzati delle sorelle, Luca Vezil, quello di Valentina, e Riccardo Nicoletti, legato a Francesca. Insieme a loro pure i genitori del rapper. E c’è anche il suo fratellino, nato dal nuovo legame del papà, che, dopo la separazione dalla moglie, ha costruito a sua volta un’altra famiglia, ma senza mai rompere il legame indissolubile con l’ex e le altre figlie, con cui ha mantenuto uno splendido rapporto.

A Eurodisney c’è tempo per le risate, per i giochi, per le lunghe camminate. I momenti vengono immortalati affinché non si perdano nella memoria. Il weekend trascorre in fretta. E’ già tempo di tornare.

Domani Chiara Ferragni sarà a Roma per presentare all’Auditorium della Conciliazione il suo documentario, “Chiara Ferragni Unposted”, già campione di incassi al box office, che uscirà il prossimo 29 novembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2019.