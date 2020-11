Chiara Ferragni e Fedez non rinunciano ad addobbare in grande la casa per Natale 2020: guarda

Chiara Ferragni e Fedez, nonostante la seconda ondata della pandemia e il lockdown in Lombardia, zona rossa, non rinunciano ad addobbare in grande la loro casa per Natale 2020. Scelgono decorazioni sfarzose e un albero enorme e perfetto, con le lucine che si comandano dal cellulare. La coppia non bada a spese e si prepara alle feste in arrivo con grande anticipo: è tutto pronto già a metà novembre.

Non vogliono darsi per vinti, nonostante un anno che ha regalato anche tanto dolore. I Ferragnez, del resto, vivono un momento speciale: l’influencer è felice per la sua seconda gravidanza. Incinta di 21 settimane, aspetta insieme al rapper la sua secondogenita, una bambina per che il momento Federico Lucia chiama scherzosamente ‘Gennara’. Poi c’è Leone, 2 anni, entusiasta di respirare l’aria natalizia, come tutti i bambini, e di attendere con un po’ d’ansia l’arrivo di Santa Claus.

Natale 2020 a casa di Chiara Ferragni e Fedez è lussuoso. L’abete troneggia nel salone dell’attico milanese dei due. Brilla in versione multicolor con le lucine capaci di fare giochi infiniti grazie a un App.

Decorata, come sempre, anche la scalinata che porta al piano superiore: ci sono le palline e i rami verdi infiocchettati. E’ tutto perfetto.

Lo scorso anno la bionda 33enne e l’artista 31enne per gli addobbi nel loro mega appartamento si sono fatti aiutare da un professionista del settore, specializzato proprio per impreziosire gli ambienti con ogni tipo di decorazione. E’ possibile abbiano fatto lo stesso anche in questo tormentato 2020. Fare l’albero con largo anticipo riempie il cuore di gioia e ti fa, per un po’, dimenticare tutto il resto, per cui c’è poco da essere contenti.

