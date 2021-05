Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa: ecco dove potrebbero aver comprato

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa. La fashion blogger lo annuncia raggiante nelle sue IG Stories. “E’ un appartamento da sogno, sarà pronto per la seconda metà del 2022”, rivela. I due finora erano in affitto nel super attico a CityLife, ma ora hanno finalmente acquistato. Pur lasciando le preziose quattro mura occupate finora, potrebbero aver comprato un immobile nel vicinissimo complesso Libeskind 2, dalla parte opposta del business park. I palazzi lì sono ancora in costruzione: i prezzi degli attici sono alle stelle, quasi 5 milioni di euro.

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. E’ una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto”, racconta l’imprenditrice 34enne sul social.

“Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”, aggiunge.

L’attico in cui vivranno ancora per un po’ è nel cuore di CityLife, una delle zone più esclusive di Milano. Si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid. Complessivamente di 350 mq su due livelli, l’appartamento ha un’enorme terrazza con vista sulla Torre Allianz. Al primo piano c’è l’immenso salotto, la cucina, la zona notte, una camera degli ospiti, una palestra e la cabina armadio di Fedez. Al piano superiore c’è la grande zona guardaroba di Chiara Ferragni.

Stando ai rumor i Ferragnez finora avrebbero pagato un affitto di circa 10mila euro al mese: i prezzi di mercato della zona sono molto elevati. Ora, invece, hanno comprato una nuova casa, di cui sicuramente sveleranno ogni angolo su Instagram. La Ferragni non vede l’ora di poterlo fare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.