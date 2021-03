Marcuzzi, l'appello sull'omofobia in tv

Alessia Marcuzzi è assolutamente indignata per l’aggressione omofoba a Roma. Alla stazione Valle Aurelia della Capitale un uomo ha preso a calci e pugni due ragazzi omosessuali colpevoli sono di essersi scambiati un bacio in bocca. La conduttrice a Le Iene, dopo aver intervistato una delle vittime, fa un appello in tv e si schiera apertamente a favore del DDL Zan, la legge contro l’omofobia approvata alla Camera ma non ancora al Senato.

