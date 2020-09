Chiara Ferragni e Fedez, cena romantica con super regalo per l'anniversario di nozze

Chiara Ferragni e Fedez si regalano una serata unica. I due festeggiano il secondo anniversario di nozze a Roma: cena romantica e super regalo del rapper che lascia la fashion blogger a bocca aperta.

L’1 settembre 2018 si sono sposati a Noto, in Sicilia, sono passati 2 anni dal fatidico sì. I Ferragnez celebrano l’anniversario di matrimonio nella Capitale. La bella giornata la trascorrono in giro, visitando alcuni monumenti della Città Eterna, poi la sera è magica: per la bella 33enne e il marito una cenetta a due sulla terrazza dell’esclusivo ristorante dell’hotel St. Regis che affaccia sul Cupolone della Basilica di San Pietro.

Chiara cura il suo look nei minimi dettagli. Indossa un minidress lilla firmato The Attico, il brand dell’amica Gilda Ambrosio. Il modello ha le maniche corte e piume che decorano la micro-gonna. Ai piedi calza un paio di sligback gioiello in fucsia fluo di Amina Muaddi. E’ splendida.

E’ tutto perfetto. Fedez e la moglie raccontano la loro notte indimenticabile sul social e i 'like' fioccano

La Ferragni non rinuncia neppure a condividere con i fan il momento regalo: il rapper le dona una scintillante e preziosissima collana di diamanti con al centro una pietra verde smeraldo a forma di cuore. Il gioiello vale una fortuna.

In camera per la coppia petali di rose rosse a disegnare i cuori e tante candeline. Chiara Ferragni riceve da Fedez anche delle rose rosse e bianche che formano la scritta due, come i loro anni di matrimonio, finora felicissimi, allietati dalla nascita dell’adorato figlio, Leone.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2020.