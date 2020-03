Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il compleanno di Leone in quarantena: la crostata la prepara la mamma

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il compleanno di Leone, che oggi, giovedì 19 marzo, compie 2 anni. Il party è in rigorosa quarantena e in famiglia. Con la coppia e il figlio c’è anche il papà del rapper 30enne, Franco, in auto isolamento con loro e il nipotino nell’attico dei due a Milano.

I Ferragnez celebrano il grande giorno di Leo. La fashion blogger diventa anche una cuoca provetta e con l’aiuto del suocero fa una buonissima crostata, il dolce per il suo bambino. Federico Lucia addobba la casa con festoni e palloncini: monta anche un video con tante foto del figlio: è il suo dono per il bimbo.

Arriva il momento di spegnere le candeline. Leone si impegna e ci riesce, Chiara Ferragni e Fedez gioiscono con il loro piccolo tesoro e fanno gli augiri a tutti per la festa del papà. Giocano con il bambino, ma non dimenticano le dirette social con artisti famosi per intrattenere i follower e anche il vicinato e di spendersi per raccomandare a tutti, in piena emergenza Coronavirus, di stare a casa. La loro raccolta fondi è stata un successo: il reparto di terapia intensiva del San Raffaele sovvenzionato dalle donazioni sarà operativo da domani, 20 marzo.

“Questa non era la festa che avevo programmato per te, ma tu sei con entrambi i tuoi genitori e ti amiamo così tanto. Ti è piaciuta anche la torta che ho preparato per te, questo rende questo giorno così perfetto”, scrive la bionda. Chiara è felice e grata per tutto quel che ha accanto a sé in questi giorni tanto difficili e duri.

