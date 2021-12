Chiara Ferragni, Fedez e tutto il resto della famiglia alla prima di 'The Ferragnez': foto

Chiara Ferragni e Fedez, insieme a tutto il resto della famiglia, si fanno fotografare sorridenti sul red carpet al cinema Odeon di Milano per la prima di “The Ferragnez - La serie”, in onda su Prime Video dal prossimo 9 dicembre. La fashion blogger 34enne e il marito 32enne sfilano insieme al loro clan e si prendono i riflettori.

Chiara spende con indosso l’abito verde petrolio di tulle firmato Dior, realizzato per lei da Maria Grazia Chiuri, che non buca l’evento. In completo grigio il rapper, con maglioncino girocollo sotto la giacca. I due arrivano con i due figli, Leone, 3 anni, e la piccola Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.

Tappeto rosso anche per le altre sorelle Ferragni, Valentina, 28 anni, con il fidanzato Luca Vezil, e Francesca, 32 anni, con il compagno musicista Riccardo Nicoletti. Sorride entusiasta la mamma di Chiara, Marina Di Guardo. Sono tutte elegantissime in total black. E c’è anche papà Marco Ferragni, con la compagna Paola Regonelli.

Pure Fede ha voluto accanto a sé i suoi affetti più cari, anche loro nella serie tv: ci sono papà Franco Lucia, la mamma manager Annamaria Berrinzaghi e nonna Luciana Violini, grazie all’artista a 80 anni diventata un’acclamata star del web.

The Ferragnez rischia di fare ‘boom’ sul piccolo schermo: in onda in tutto il mondo, grazie agli oltre 25 milioni di follower della Ferragni e ai 13 milioni di Fedez sarà uno dei programmi più visti e seguiti del pianeta. Altro che Kardashian!

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2021.