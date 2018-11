Chiara Ferragni e Fedez andranno in luna di miele alle Maldive. La fashion blogger 31enne lo svela ai fan sul social in una Instagram Story. Chiede loro persino qualche consiglio per scegliere il resort a cinque stelle migliore che ci sia.

Alla fine hanno scelto: la luna di miele sarà alle Maldive, al caldo, in una delle isole di qualche atollo sperduto dell’Oceano Indiano. Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia, ma hanno rimandato la tanto agognata ‘honeymoon’ a data da destinarsi. Adesso pare proprio giunto il momento di godersi la vacanza di coppia da piccioncini. La biondissima influencer e stilista parla di volare via per il ‘New Year’s Eve’, quindi è molto probabile che la bionda e il rapper 29enne saluteranno il nuovo anno, il 2019, in spiaggia.

Sarà una luna di miele sognante e speciale quella di Chiara Ferragni e Fedez, che è probabile non portino con sé alle Maldive il piccolo Leone, 8 mesi e mezzo, anche se mai dire mai. I due tra fine dicembre e i primi di gennaio saranno liberi da impegni e potranno prendersi uno stop. Il giudice di X Factor avrà salutato il talent di Sky Uno già da un po’ e, a quanto pare, per sempre. Ha spiegato che lascia per dedicarsi solo alla musica. Sono moltissimi quelli che già lo rimpiangono, ma possono sempre apprezzarlo sul social e, magari, spiare proprio da lì la sua vacanza romantica insieme a Chiara.