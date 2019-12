Chiara Ferragni e Fedez, Natale 2019 extra lusso in famiglia a Madonna di Campiglio

Chiara Ferragni e Fedez scelgono ancora una volta la montagna per il loro Natale 2019. La vacanza è extra lusso e in famiglia a Madonna di Campiglio. I due la raccontano sui loro profili social, condividendo con i milioni di follower tante foto e infiniti video nelle loro IG Stories.

I Ferragnez, come al solito, non badano a spese. Per il Natate 2019 scelgono il meraviglioso Lefay Resort & Spa Dolomiti, una perla della località glamour del Trentino Alto Adige. E’ uno dei più bei resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti con un servizio di prima classe.

VIDEO

L’hotel è dotato di un grande giardino, un bar, un ristorante, una piscina all'aperto e una al chiuso, un centro fitness, il servizio in camera, le visite guidate e un’area relax comprensiva di un centro benessere, una sauna e una vasca idromassaggio. Il costo, chiaramente, non è per tutti. Per alloggiare in suite bisogna spendere più di 1000 euro a notte.

Chiara Ferragni e Fedez sulle Dolomiti se la godono e si divertono un mondo. Sono abituati alle vacanze extra lusso e non si curano di quanto devono sborsare. Sono a Madonna di Campiglio con i loro famigliari. Tante gite, ciaspolate fino al rifugio, che la fashion blogger 32enne organizza sapientemente, ritorni avventurosi in mezzo alla neve con il buio e moltissime risate: il tempo trascorre sereno.

Con loro ci sono tutti. La bionda sta insieme alle sorelle Valentina Ferragni e Francesca Ferragni, che hanno portato i fidanzati con loro, Luca Vezil e Riccardo Nicoletti, e la mamma Marina Di Guardo.

Con l’allegra combriccola anche i genitori del rapper 30enne. E’ un natale indimenticabile. E Leone, il loro figlioletto che in camera ha persino una stanza adibita a spazio giochi tutta per lui, impazzisce di gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/12/2019.