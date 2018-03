Chiara Ferragni e Fedez in silenzio da 24 sui social si starebbero godendo il loro primogenito. Sembra che sia nato Leone. Secondo rumors che arrivano dagli Usa mamma e bambino, nato in anticipo rispetto alla data prevista per il parto, il 9 aprile, godrebbero di ottima salute.

“La data presunta del parto era il 9 Aprile, ma probabilmente nascerà un po’ prima e non sappiamo quando“, avevano detto Chiara Ferragni e Fedez qualche giorno fa durante l’ultima diretta su Instagram ai fan. Leone sarebbe nato al Cedars-Sinai di Los Angeles, dove ha partorito anche Beyoncé.

VIDEO

Al momento sia la 30enne che il fidanzato non si fanno sentire. In molti dicono che la conferma dell’avvenuto parto è imminente. Tutti gli indizi, però, fanno pensare che finalmente Baby Raviolo è arrivato, per la gioia di mamma e papà. Leone sarebbe nato con un po' di anticipo, troppa la voglia di aprire gli occhi e guardare il mondo.

Chiara Ferragni durante la diretta aveva anche svelato: “Mentre Fedez è a dieta, io sto mangiando molto nelle ultime settimane per prendere qualche chilo in più e far crescere anche Leo”. Poi sul matrimonio ha detto: “Sarà quest’anno, entro l’estate, non possiamo dire dove ci sposiamo“. Tra le ipotesi ci sono Cremona, la sua città, o Noto, in Sicilia.