Le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez sono dietro l’angolo. E’ tutto pronto e a Noto, in Sicilia, oggi, 31 agosto, si attende l’arrivo di tutti gli invitati super vip, tra i quali dovrebbe esserci Mika, Bebe Vio, Manuel Agnelli. I due hanno invitato anche Ilary Blasi e Francesco Totti. Intanto vengono svelati altri particolari sul matrimonio dell’anno: le damigelle della sposa indosseranno vestiti firmati Alberta Ferretti.

Chiara Ferragni sarà in bianco Dior, Fedez per le nozze metterà un completo di Versace. Le damigelle della sposa, invece avranno un abito Alberta Ferretti, svelato il bozzetto dell’outfit creato per l’occasione dalla famosa stilista.

Saranno sei le prescelte, le stesse con cui lo scorso mese, proprio per celebrare l’addio al nubilato, Chiara Ferragni è stata a Ibiza. Le damigelle della sposa alle nozze con Fedez sono le due sorelle della fashion blogger: Valentina Ferragni e Francesca Ferragni, insieme alle amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci.

Alberta Ferretti per loro ha realizzato abiti ecosostenibili (in collaborazione con Eco-Age, associazione che promuove la sostenibilità nella moda) in seta rosa con intarsi di pizzo. Le versioni proposte sono due: la prima ha una scollatura a V, la seconda ha uno scollo a cuore.

"Quando mi è stato chiesto da Chiara di disegnare gli abiti per le sue damigelle ho subito accettato, pensando a un modo per rendere questo progetto ancora più speciale. Con la creazione di questi abiti ecosostenibili lanciamo anche un messaggio di bellezza etica”, ha detto la stilista. "Alberta è stata una delle prime a credere in me, sono certa che i suoi abiti eco per le mie damigelle saranno un vero portafortuna", le ha fatto eco l’influencer.