Chiara Ferragni e Fedez per il primo anniversario di nozze, celebrate in Sicilia, a Noto, l’1 settembre 2018, si regalano un magnifico weekend a Portofino, splendida località della Liguria. La coppia racconta sul social i giorni trascorsi nel pittoresco borgo, senza nascondere nulla. Per i due spese folli: per celebrare il gran giorno la fashion blogger 31enne e il rapper 29enne scelgono l’Hotel Belmond Splendido, un 5 stelle da sogno, dove alloggiare nella suite exclusive costa più di 5000 euro a notte.

Chiara Ferragni racconta i 365 giorni d’amore. “Un anno come marito e moglie, tre insieme e un belissimo bambino”, scrive. Fedez le fa eco con una citazione ironica: “Tu sei la mia Sandra e io il tuo Raimondo”. Giocano avvolti dal sentimenti che li ha travolti e si godono il weekend a Portofino, incantati dalla Perla del Tigullio.

In albergo per i due accoglienza perfetta: Chiara Ferragni e Fedez nella suite trovano book fotografici con gli scatti più belli della loro storia d’amore, gadget personalizzati, fiori e confetti. Il Belmond Splendido non fa mancare niente ai suoi ospiti che alloggiano nella stanza con vista panoramica sul promontorio. La coppia assapora il tempo, tra gite in barca e relax in hotel. Poi arriva la cena superba e anche qui le sorprese non finiscono.

Quando arriva la torta, una copia di quella del giorno delle nozze, rifatta proprio per il primo anniversario, Chiara Ferragni trova accanto al dolce un’altra portata. Fedez scherzosamente le dice che è un dolce fatto da lui stesso, con le sue mani. In realtà sotto la cloche c’è una scatoletta che racchiude un anello da capogiro firmato Crivelli. Il prezioso ha un diamante da mille e una notte e fa sognare.

Fedez anche a Natale scorso aveva regalato un anello a Chiara, spendendo più di 50mila euro. Questa volta potrebbe aver superato persino quella cifra con il nuovo regalo. La Ferragni impazzisce di gioia, con le lacrime agli occhi ringrazia: il marito non bada certo a spese per renderla felice.

Sui social le critiche per la condivisione di tutta questa intimità non mancano, ma i due se ne infischiano. Dopo Portofino e il weekend meraviglioso ora per la coppia c’è Venezia 76 per la premiere del docu-film “Chiara Ferragni - Unposted“.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2019.