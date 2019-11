Chiara Ferragni si regala un red carpet da sogno con Fedez a Roma per la premiere del suo documentario, “Chiara Ferragni - Unposted”, che sbarca su Amazon Prime Video dal prossimo 29 novembre. All’Auditorium della Conciliazione la folla impazzisce nel vederla mano per mano con il marito. Accoglienza da star per la fashion blogger 32enne, splendida in total black.

Dopo la prima a New York, ma senza Fedez, arriva la premiere di “Unposted” a Roma. Stavolta il rapper è al suo fianco, elegantissimo e sorridente. Chiara Ferragni lascia tutti senza parole con il suo stile glamour.

La biondissima 32enne indossa una creazione Haute Couture della collezione Primavera/Estate 2019 di Giambattista Valli. Chiara è chic con il lungo abito monospalla con una manica voluminosa e corta. La gonna del vestito ha profondo spacco laterale e lascia scoperte le gambe.

Ai piedi la Ferragni mette sandali dello stesso stilista con il tacco a spillo e delle catene gioiello. Tiene i capelli legati in una coda di cavallo alta con un ciuffo, ha un make-up perfetto, curato da Manuel Mameli, e orecchini tempestati di diamanti.

Sorride soddisfatta, con il suo incedere sicuro. I fan impazziscono e chiedono a gran voce il bacio con Fedez. Chiara Ferragni li accontenta. L’ex giudice di X Factor con il completo nero su misura abbinato alla camicia bianca e ai mocassini di vernice è super cool.

Tanti applausi per Chiara Ferragni anche prima della proiezione e poi subito dopo. La popolarissima influencer sale emozionata sul palco e parla agli spettatori che gremiscono l’Auditorium.

E’ orgogliosa di quel che ha costruito negli anni, il documentario è solo un’ultima chicca della sua folgorante carriera. E dopo il successo al box office, ora arriverà a casa della gente che sicuramente la premierà ancora una volta. Fedez, sempre al suo fianco, è pazzo di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2019.