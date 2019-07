Dopo la breve tappa in Umbria le vacanze dei Ferragnez proseguono in Sicilia. Fedez e Chiara Ferragni, insieme al piccolo Leo, sono tornati a Noto, nella splendida cornice della Dimora delle Balze dove il primo settembre del 2018 si sono sposati.

L'influencer e il cantante hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Sicilia. Sono voluti tornare in un luogo a loro caro che li riporta al giorno più bello, quello delle nozze. E sul social Chiara mette anche a confronto una foto attuale e una di un anno fa: "Lo stesso posto, 11 mesi dopo. Guardate quanto è cambiato Leo", si legge nella didascalia.

La Dimora delle Balze, oltre ad essere un luogo magico, è anche dotato di tutti i comfort: suite da sogno, ampi spazi all'aperto e una bellissima piscina.

Le vacanze dei Ferragnez, insomma, oltre ad essere all'insegna dei ricordi sono, come sempre, extralusso. E non mancano nemmeno indimenticabili gite in barca dove a fare da sfondo c'è il mare mozzafiato della Sicilia.

L'estate di Chiara Ferragni e Fedez proseguirà alle Baleari. La coppia nei prossimi giorni volerà a Formentera.

VIDEO

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/7/2019.