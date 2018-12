Chiara Ferragni e Fedez, i soldi raccolti prima delle nozze, 36mila euro, donati a Ramona

Chiara Ferragni e Fedez donano i soldi raccolti prima delle nozze. 36mila euro, a Ramona, 32enne di Settimio Torinese che ha perso una gamba a causa di un tumore rarissimo. Grazie alla fashion blogger e il rapper ora la ragazza potrà comprare una protesi di ultima generazione con cui ritrovare la sua indipendenza e camminare.

I Ferragnez via social svelano il progetto benefico a cui hanno destinato i soldi raccolti prima delle nozze, ottenuti dal crowdfunding lanciato prima del loro sì lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia. “Lo Stato concede solo protesi obsolete difficili da usare e solo che se lo può permettere acquista i nuovi modelli”, spiega Chiara Ferragni. L’influencer 31enne in un video su Instagram documenta l’incontro avuto con Ramona insieme a Fedez, poi condivide alcune foto della giornata.

Ramona ha amputato la sua gamba a causa del tumore nel 2015 ed è stata immobile per quasi un anno. Ora, grazie ai soldi raccolti prima delle nozze e a lei donati da Chiara Ferragni e Fedez, potrà riprendere a camminare.

“Oggi siamo andati a trovare Ramona, una ragazza incredibile che in poche ore è riuscita a trasmettermi una positività e un’energia che poche volte mi è capitato di provare. Ramona, a causa di un tumore molto raro, è stata costretta all’amputazione della gamba sinistra dopo 7 mesi di immobilità a letto, ciò nonostante riesce a raccontare tutto con un sorriso e una forza che mi hanno sinceramente spiazzato. Grazie alla raccolta fondi che abbiamo deciso di fare in occasione del nostro matrimonio potremo prendere una protesi elettronica a Ramona che dopo anni potrà tornare a camminare. Apro una piccola parentesi, ad oggi il nomenclatore del tariffario per i disabili è rimasto fermo al 1999, questo fa sì che le ASL passino delle protesi che a tutti gli effetti non permettono a persone che hanno subito amputazioni di camminare. Spero che presto questa situazione possa cambiare perché queste protesi elettroniche hanno costi che non tutte le famiglie possono sopportare ed è giusto restituire a queste persone la dignità che sono conquistate con così tanta forza di volontà", racconta il rapper 29enne.

VIDEO

“Oggi abbiamo incontrato per la prima volta Ramona: lei è la persona che abbiamo deciso di aiutare con le donazioni del nostro matrimonio. Nel 2015, le è stata diagnosticata una forma rara di cancro che l’hanno costretta all’amputazione di una gamba. Abbiamo deciso di aiutare lei per darle una gamba artificiale con un ginocchio elettronico che potrà renderla di nuovo autonoma. Nel nostro Paese poche sono le persone che possono permettersi la possibilità di comprare modelli di gambe artificiali così moderni. Non vediamo l’ora di vederla camminare di nuovo”, scrive ancora Chiara Ferragni.

E’ un weekend di festa e di buone azioni che fanno bene al cuore. Poi arriva anche un altro annuncio: per chi prenoterà il nuovo album di Fedez, grandi sorprese in arrivo. “Vinci una cena con me e Chiara (tranquilli non cucina lei) - svela il giudice di X Factor sempre su Instagram - Da martedì sarà possibile preordinare l’album “Paranoia Airlines” in tutti i negozi di dischi e immediatamente riceverete un Gratta & Vinci dove si possono vincere un sacco di premi tra cui una cena con noi due!”. Un’idea spot dell’artista che lancia così il suo nuovo disco.