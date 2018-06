Chiara Ferragni e Fedez, super look al matrimonio sul lago di Como di Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino

Chiara Ferragni e Fedez scelgono un super look per partecipare da ospiti al matrimonio sul lago di Como, a Villa del Grumello, tra Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. La fashion blogger è elegantissima e strepitosa, con i capelli raccolti e un trucco deciso, ma spettacolare. Fascinoso Fedez in completo scuro.

E’ un matrimonio vip quello sul lago di Como. Presenti modelle e modelli del jet set e, tra i volti noti anche quello di Stefano De Martino, testimone degli sposi, Gilda Ambrosio, damigella, Alessandra Grillo, wedding planner che, così sembra, ha organizzato l’evento, e Giorgia Gabriele, stilista, ex di Gianluca Vacchi. Chiara Ferragni e Fedez si divertono con tutti gli altri. Il caldo non si sfianca, anzi, con il super look adottato, sono coinvolti e partecipano emozionati ai fiori d’arancio. Presto ci saranno anche i loro: il prossimo 1 settembre a Noto, in Sicilia.

Sul lago di Como la bella gente si scatta foto di gruppo. Fedez sottolinea il seno in libertà della promessa sposa Chiara Ferragni, mamma del suo Leone, nato lo scorso 19 marzo.

Il mini abito è da urlo e le forme della 31enne sono tornate al top. Il super look cattura l’occhio, soprattutto quello del rapper, innamoratissimo della bionda.

Per i due, circondati da tanti altri famosi, questa è una prova generale. Il matrimonio di Vincenzo e Domenico è divertente, con tanto di fuochi d’artificio finali. Tutti brindano e gioiscono. Chiara Ferragni e Fedez sognano nozze animate e coinvolgenti anche per il giorno del loro sì, sempre più vicino.