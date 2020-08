Dopo moltissime settimane di mare e sole, Chiara Ferragni e Fedez hanno salutato la Sardegna. E’ tempo di tornare a casa a Milano. La coppia italiana più famosa dei social ha deciso di non prendere un volo di linea, né tantomeno un traghetto, per rientrare in città. Ha optato per un comodissimo volo privato. In questo modo il rischio di contrarre il Covid lungo il viaggio è vicino allo zero. Certo, loro possono permetterselo, perché non è proprio il modo più economico per fare rientro dopo le ferie.

Pubblicando una serie di scatti che la ritraggono insieme al marito e al figlio Leone, 2 anni, a bordo del velivolo, Chiara, 33 anni, ha scritto su Instagram: “Ciao Sardegna, grazie per questo mese straordinario e per questa bellissima estate italiana”. Dal suo profilo sul noto social network le ha fatto eco Fedez: “Sardegna, sei e rimani uno dei luoghi più belli al mondo”.

Recentemente Chiara ha rivelato che appena sarà possibile venderà la sua casa di Los Angeles per comprare una proprietà per trascorrere vacanze rilassanti in Italia. “Voglio vendere la mia casa a Los Angeles il prossimo anno e comprare una casa per le vacanze vicino Milano”, ha confermato ad un follower nelle Stories. Il motivo? Ha spiegato che ha intenzione di far crescere suo figlio Leone “europeo” al cento per cento.

E non è l’unica: sono molti altri i volti noti italiani che si erano trasferiti negli USA ad aver deciso di far rientro definitivamente in Italia o che stanno organizzandosi per tornare. Tra questi anche Clio Make Up, l’influencer italiana più famosa nel mondo beauty. Presto dirà addio a New York e si stabilirà in Veneto.

Scritto da: la Redazione il 28/8/2020.