Chiara Ferragni e Fedez a Venezia 76: la coppia acclamata, arrivo da superstar

Chiara Ferragni e Fedez sbarcano al Lido. I due arrivano alla Mostra del Cinema accolti come delle superstar. La fashion blogger domani presenterà a Venezia 76 il documentario “Chiara Ferragni - Unposted”, quello che racconta la sua ascesa verso il successo e di cui va orgogliosissima.

In motoscafo, sorridenti, felici, Chiara Ferragni e Fedez arrivano all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior. Mano nella mano scendono dalla barca e si lasciano fotografare. Sono decine i fotografi che li attendono e li chiamano a gran voce. Tra di loro anche i fan, tutti impazziti per la 32enne e il marito 29enne.

Look sporty chic la bionda, che indossa una maglietta a righe spiritosa e trendy. Chiara stringe mani, poi, davanti agli obiettivi, bacia con trasporto Fedez.

Dopo tanto clamore e i media impazziti si va finalmente in hotel. Nella stanza, una suite, i due trovano tutto addobbato, come fosse una festa.

In effetti per la bionda lo è per davvero: a Venezia 76 ci sarà la presentazione mondiale di “Chiara Ferragni - Unposted”, docufilm della regista Elisa Amoruso inserito nella categoria “Sconfini” della Mostra. Dopo la proiezione Chiara sarà protagonista a Venezia di un party molto esclusivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2019.