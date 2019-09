Chiara Ferragni per il red carpet della premiere del documentario che racconta la sua vita, “Chiara Ferragni - Unposted”, a Venezia 76 sfila in Dior. La fashion blogger, da sola e con accanto il marito, Fedez, si prende tutti i riflettori l’ottavo giorno della Mostra del Cinema. E’ lei la regina indiscussa del festival per una notte. Al Lido non è sola, con la 32enne c’è la sua tribù familiare: sul tappeto rosso fanno passerella anche le sorelle Francesca Ferragni e Valentina Ferragni, e la mamma, Marina Di Guardo. Al Lido sono sbarcati anche il papà, Marco Ferragni, e i suoceri, i genitori del rapper.

E’ una giornata lunghissima quella di Chiara Ferragni che rilascia interviste, racconta sul social, nelle IG Stories, la sua Venezia 76: essere sul red carpet alla premiere del docufilm diretto da Elisa Amoruso e presentato nella nuova sezione Sconfini della manifestazione è un sogno che si avvera. Fedez è orgoglioso della moglie e la sostiene: la famiglia fa il tifo per l’imprenditrice di Cremona con oltre 17 milioni di follower e ben più di 30 milioni di fatturato l’anno con TBS Crew e Chiara Ferragni Collection.

VIDEO

“E’ un grandissimo onore essere a Venezia. Abbiamo iniziato le riprese prima del matrimonio lo scorso anno e scherzavamo sul venire qui per presentarlo, ma sembrava un sogno troppo grande. Essere qua è l’onore più grande”, dice intervistata.

Per il photocall Chiara indossa un mini dress tartan: sorride entusiasta e risponde a tante domande, anche a quelle un po’ scomode di alcuni giornalisti.

Per il red carpet a Venezia 76, uno dei giorni più importanti della sua vita, Chiara Ferragni opta per un abito lungo di Dior tempestato di strass: profonda scollatura sul seno, gonna in voile, schiena nuda. I capelli la bionda li porta sciolti e ondulati, make up dai toni nude del fedele Manuele Mameli.

Fedez posa insieme a lei: per il rapper abito scuro ma con sotto camicia verde fluo e giallo lime. Tiene molto al docufilm di Chiara, spera che posta spronare altre donne a non sentirsi mai sconfitte, a far capire che tutti possono arrivare in vetta con caparbietà, come spiegato sul social.

Red carpet con abiti fantastico anche per Francesca Ferragni, fasciata da un sensuale abito nero con scollo a cuore, e Valentina Ferragni con un long dress color fragola.

Vestito blu notte con scollatura impreziosita da ricami di paillettes e strass per mamma Marina Di Guardo. Dopo il red carpet e la proiezione del documentario si fa festa: tutti all'esclusivo party organizzato per celebrare Chiara.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/9/2019.