Chiara Ferragni e Fedez: iniziano le vacanze extra lusso! Weekend alle Cinque Terre senza Leone

Chiara Ferragni e Fedez danno il via alle vacanze extra lusso. Dopo l’infinita quarantena trascorsa nel mega attico a Milano, i due si regalano uno splendido weekend alle Cinque Terre. La coppia va in Liguria con le sorelle della bionda 33enne, Valentina e Francesca, e i ‘cognatini’, come li definisce Chiara stessa, Luca Vezil e Riccardo Nicoletti. Con loro non c’è Leone, lasciato ai nonni.

Chiara e Fedez arrivano a Manarola e soggiornano in uno degli hotel più esclusivi. La scorsa settimana i Ferragnez avevano fatto una capatina sul Lago Maggiore, ora cambiano meta e promuovono il turismo in Italia, come promesso, senza badare a spese.

L’influencer e il marito soggiornano al The First – Il sogno di Manarola, una delle strutture più esclusive della provincia spezzina e della Liguria.

Ridono un mondo insieme alle amate sorelle di lei, Valentina e Francesca, e dei rispettivi fidanzati. Si concedono il primo bagno in mare della stagione estiva e un’immancabile gita in barca. Raccontano tutto sui social, su Tik Tok regalano gag esilaranti della breve vacanza.

Il weekend alle Cinque Terre li fa sorridere: finalmente si sentono liberi di vivere la bella stagione all’aperto. I fan li notano e impazziscono per loro che si fanno foto nei due porticcioli di Manarola e Riomaggiore. Poi gustano le prelibatezze del ristorante Rio Bistrot.

Relax e la voglia di stare un po’ da soli, senza l’adorato Leone che riempie le loro vite. Fedez e Chiara ogni tanto hanno bisogno di un po’ di intimità e di fare i romantici piccioncini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2020.