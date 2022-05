Chiara Ferragni festeggia 35 anni a Palermo con una cena extra lusso: foto

Chiara Ferragni ha celebrato il suo 35esimo compleanno vicino Palermo con un evento extra lusso. L’influencer più famosa d’Italia è volata nel sud del Paese per spegnere le candeline in una location da sogno: Villa Igiea. Qui sono arrivati a cantarle tanti auguri amici e parenti, tra cui ovviamente il marito Fedez, reduce da un delicato intervento per asportare un tumore al pancreas, e i loro figli Leone, 4 anni, e Vittoria, 1.

Per la cena di sabato 7 maggio, momento clou dei festeggiamenti, Chiara ha scelto un look piuttosto particolare e decisamente audace: total black con top cortissimo e pancia in vista, gonna lunga e guanti in pizzo fin sopra il gomito.

Non è certamente la prima volta che la Ferragni sceglie la Sicilia per festeggiare un momento importante. Lo aveva già fatto anche per il suo matrimonio, che si è celebrato a Noto nel 2018.

Scritto da: la Redazione il 8/5/2022.