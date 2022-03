Chiara Ferragni condivide la tenera foto abbracciata a Fedez prima dell'intervento: 'Avevamo paura per tutto'

Chiara Ferragni tiene stretto a sé Fedez, è immortalata così nella tenera foto scattata poco prima dell’intervento del rapper. Abbracciata gli fa forza e regala anche ottimismo a se stessa, la diagnosi ha atterrito entrambi: tumore neuroendocrino al pancreas. “Avevamo paura per tutto”, racconta la fashion blogger 34enne nel post appena pubblicato in cui racconta l’esito dell’operazione a cui è stato sottoposto il marito martedì 22 ottobre all’ospedale San Raffaele di Milano.

La 34enne non ha mai lasciato solo un istante Fedez. L’intervento è durato 6 ore, gli è stata asportata una parte del pancreas, massa tumorale compresa, Federico Lucia si sta pian piano rimettendo, anche se il percorso che l’aspetta sarà lungo e duro.

“Questa foto è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del suo delicato intervento chirurgico al pancreas”, spiega la Ferragni. E confessa: “Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia”.

Chiara vuole pensare positivo, deve farlo, incoraggiata anche daI medici che stanno seguendo Fedez: “L'operazione di martedì è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni”. Come ha fatto il marito, che sul social ha persino mostrato la cicatrice causata dall’intervento, pure lei ringrazia per il supporto ricevuto: “Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutato e detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2022.