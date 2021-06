Chiara Ferragni brinda e si scatena: ecco  l'importante traguardo raggiunto dall'influencer

Chiara Ferragni brinda con il suo staff, poi si scatena. Ha raggiunto un traguardo molto importante. L’influencer 34enne è un’imprenditrice di successo. Stappa lo champagne perché ha perfezionato l'acquisto del 45% delle quote della società Tbs Crew (una srl nata nel 2009), divenendo titolare del 100% del capitale sociale della sua società, quella che gestisce il sito e le azioni di The Blonde Salad.

Non sta nella pelle, la fashion blogger, moglie di Fedez, e mamma di Leone e Vittoria, è contentissima. “E’ uscita una notizia: ora sono il solo proprietario e ho il pieno controllo di Tbs Crew srl e The Blonde salad, l'azienda che ho fondato nel 2009. Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il capo di me stessa al 100%”.

VIDEO

Sorride. La Ferragni, a Madrid per un evento legato al suo lavoro, nella stanza dell’hotel in cui alloggia, improvvisa un balletto. “Ecco come mi sento all'estero dopo un anno e mezzo e soprattutto sapendo che ora possiedo il 100% della mia azienda e sono un vero BOSS”, sottolinea.

Come scrive il Sole 24 Ore, i dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. A cedere il 55% della società è stata la Esuriens, di proprietà delle famiglie Morgese e Barindelli. “Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società - commenta Chiara Ferragni in una nota - Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.