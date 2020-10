Chiara Ferragni incinta: sarà mamma bis

Chiara Ferragni è incinta del suo secondo bebè: sarà mamma bis. La fashion blogger annuncia la seconda gravidanza.

L’infuencer e stilista, imprenditrice di successo, pubblica sul social una foto in cui Leone, il primogenito di appena 2 anni, mostra l’immagine dell’ecografia della mamma e scrive: ”Our family is getting bigger”, “La nostra famiglia si sta ingrandendo”. Fedez, il marito, ironizza e commenta: “Ma io non ne sapevo nulla…”, scatenando il divertimento dei milioni di follower che fanno le congratulazioni alla coppia.

VIDEO

Anche il rapper pubblica un’altra foto del figlio Leo che tiene in mano lo scatto dell’ecografia in cui si vede il bebè che la bionda 33enne porta in grembo e scrive a sua volta: “La famiglia si allarga”. In pochi minuti arriva una pioggia di ‘like’. La notizia, del resto, era nell’aria da un po’.

Da giorni si sussurrava che Chiara Ferragni aspettasse la seconda cicogna e che mancasse solo il suo annuncio per ufficializzare una dolce attesa fortemente voluta. Tutti parlavano di forme leggermente più morbide della bella e un’espressione del volto radiosa più che mai. Ora arriva la conferma: il secondo figlio tanto desiderato, magari stavolta una femminuccia, arriverà presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2020.