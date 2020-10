Chiara Ferragni intervistata dalla Ventura su Raidue: 'Io e Fedez, persone pure'

Chiara Ferragni racconta il suo incredibile ‘fenomeno’, quello che l’ha fatta diventare uno dei personaggi più famosi al mondo, imprenditrice di successo, stilista, fashion blogger e ambasciatrice dell’Italia. In tv si celebra la bionda 33enne. Intervistata dalla Ventura su Raidue, Chiara mostra a tutti molto della sua personalità e sottolinea: “Io e Fedez siamo persone pure”.

Prima va in onda il suo documentario “Unposted”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno, in cui viene ripercorsa la sua vita, subito dopo Chiara Ferragni si concede alle domande di Simona Ventura, un’intervista intima e intensa in cui si svela ancora di più.

Il “fenomeno Chiara Ferragni” parte dall’amore. L’ascesa dell’influecer prende il volo da qui. “L'amore è la chiave di tutto, i miei genitori mi hanno fatto sentire iper-amata e mi hanno dato la convinzione che io potessi fare qualsiasi cosa nella vita, ed è una fortuna che ti porti dietro per sempre - spiega - E’ sempre difficile trovare una definizione giusta per quello che faccio, mi piace dire che sono una business woman, abbiamo creato il termine imprenditrice digitale che funziona. Io riesco a fare tutto quello che faccio grazie al mio team, il mio è un lavoro nuovo che però mi sta dando tante soddisfazioni”.

“Ho sempre avuto la fortuna di scegliere con chi lavorare, io posso dire la mia su tanti progetti. Sono onorata e orgogliosa del mio lavoro. Non mi sono mai sentita e non mi sento arrivata, mi spingo sempre in progetti diversi, penso sia giusto provarci sempre ed è una cosa che cerco di fare giorno dopo giorno”, sottolinea ancora la Ferragni.

La fortuna ci ha messo lo zampino: “C'è stato anche il momento giusto, nel posto giusto, io ho iniziato perché avevo voglia di farmi vedere online, condividere la mia vita, le mie passioni, le prime foto le mettevo su Flickr, era un po' il primo Facebook e ho iniziato usarlo a 17 anni ed è stato il primo modo di farmi vedere". Ma non è sempre andato tutto liscio…

“All'inizio con i primi lavori, le prime proposte, i primi inviti alle sfliate, arrivata in questi luoghi mi sentivo un pesce fuor d'acqua, non ero apprezzata in questi posti molto snob, mi sentivo insicura: 'Forse è troppo per me, non sono abbastanza brava, forte, giusta'. Il commento che più mi faceva male e lo leggevo dappertutto era 'chi si ricorderà il suo nome fra sei mesi' e questa è stata una spinta per migliorarmi e cercare di creare qualcosa di concreto: dovevano ricordarmi. Poi quando sono andata a Los Angeles e ho imparato a cavarmela al 100% da sola, mi è stata data una credibilità che prima non avevo”, confessa la Ferragni.

Con la fama sono arrivate anche grandi responsabilità: Chiara Ferragni è diventata un modello per molti. “Spero di poter essere un esempio per la generazione più giovane, io sono in una posizione privilegiata, ma è un piccola rivoluzione che parte da noi stesse, sentirci pari a gli uomini. Ci vuole una buona dose di fortuna, di voglia di fare. La sicurezza in sé stessi è il primo punto in qualsiasi cosa, non sentirsi perfetti, ma sapere che con le nostre imperfezioni possiamo raggiungere i nostri sogni”, precisa.

E aggiunge: “Ho sempre cercato tantissimo amore come l'ho ricevuto nella mia famiglia negli altri rapporti, anche di lavoro, mi piace che sia un rapporto sincero. Quando segui i tuoi istinti, nessuno ha la verità in tasca e nessuno ha un'idea sicura del proprio futuro".

Chiara poi, parlando anche del marito, precisa: “Quando hai tanto seguito devi stare attento ai messaggi che dai, io sono una persona pura, anche Fedez lo è, insieme penso che siamo delle belle persone, spero di dare il mio supporto a chi mi segue. Ho dei valori e sento di dover dire la mia”.

Gli hater l’hanno attaccata spesso. “Avere persone che ti vanno contro penso che faccia parte del gioco, ma anche del quotidiano di ognuno di noi. Ho ricevuto molte critiche anche costruttive, che mi hanno fatto migliorare. Io da sempre cerco di parlare spesso del cyberbullismo, è un argomento importante che viene affrontato ogni giorno, credo sia importante far capire quanto il commento negativo possa fare male”, commenta Chiara.

Paladina del body positivity, Chiara Ferragni dice: “Sono dell'idea di accettarmi per come sono, farsi vedere con chili di troppo, smagliature, pelle non perfetta. Sembra sempre che la vita degli altri sia più bella della propria, bisogna far capire che va bene anche così, non una vita perfetta. Ho imparato ad aver un buon rapporto col mio corpo, ho avuto dei periodi in cui ero più ossessionata. Bisogna far pace con il proprio corpo, bisogna parlarsi positivamente. La vera bellezza è molto più quella interiore, quella che può dare la tua storia. Quando vivevo a Los Angeles, mi piaceva l'idea di essere più misteriosa, non lasciar trapelare quello che facevo. L'idea di essere una persona umana e di non essere snob è importante per me”.

Leone, la sua famiglia, le hanno completamente cambiato la vita e ora arriverà, per il figlio, una sorellina. Chiara è felice e mentre rivede la sua intervista in tv si commuove: il suo percorso la riempie di orgoglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2020.