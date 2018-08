Chiara Ferragni a Ibiza sfoggia look glamour e alla moda. Per una fashion blogger come lei non potrebbe essere altrimenti. In uno degli ultimi post condivisi su Instagram, la bionda influencer mostra ai follower un outfit glitterato che ricorda i favolosi Anni 80: mini-dress multicolor, trucco nude, tranne gli occhi con ombretto vitaminico, capelli legati, la futura moglie di Fedez appare in forma smagliante.

Le vacanze di Chiara Ferragni a Ibiza procedono a gonfie vele. La regina dei social ha scelto le Baleari per rilassarsi insieme a Fedez e al figlio prima delle nozze che verranno celebrate il prossimo primo settembre a Noto, in Sicilia. Tanto mare e sole per Chiara che, però, non rinuncia a giocare con i suoi look e dopo una giornata trascorsa in bikini, indossa abiti particolari e "stilosi".

Per una serata con Fedez, la Ferragni ha scelto una scollatissima camicia bianca senza reggiseno e che mette in risalto l'abbronzatura. Nello scatto la coppia di futuri sposi appare affiatata. La passione durante questi ultimi giorni da fidanzati è alle stelle e le vacanze estive 2018, le prime da genitori, sembrano essere per loro le più belle.