Chiara Ferragni, look esplosivo a Parigi: trasparenze hot e copricapezzoli dorati

Chiara Ferragni sfoggia un look esplosivo a Parigi. Passeggia in strada con un body che lascia poco spazio all’immaginazione: trasparenze hot e copricapezzoli dorati per la fashion blogger, volata in Francia per la Fashion Week oltralpe. La 34enne si fa vedere mentre passeggia in strada in pieno centro con l’outfit bollente e fa il boom di 'like’ in un istante.

In questo 2021 Chiara entusiasta può finalmente tornare a essere protagonista alla Parigi Fashion Week. Felice, si lascia immortalare con un total look firmato Schiaparelli: indossa jeans scuri, maglia-body completamente trasparente, copricapezzoli dorati e un filo di perle. Sopra un giubbotto nero, che però tiene abbassato mostrando il seno tranquillamente.

Gli occhi chiari di chiara sono coperti da occhiali con lenti specchiate. La Ferragni fa la diva a Parigi e i fan impazziscono. “Sei una bomba!”, le scrivono in tanti. Altri ironizzano: “Attendiamo commenti da censura in 3,2,1…”. Fanno riferimento a chi spesso la critica, mettendo persino in dubbio il suo essere una buona madre a causa di alcuni scatti osè condivisi sul web.

Chiara, forte dei 24 milioni di follower, anche recentemente si è fatta paladina della lotta contro il tabù che vorrebbe le madri sempre caste: ogni donna deve continuare a mostrarsi sensuale, se ne ha voglia. Mamma attenta di Leone, 3 anni, e Vittoria, 5 mesi, la blogger e imprenditrice digitale, si sente a posto con il look caldissimo che porta con disinvoltura e nonchalance.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2021.