Chiara Ferragni, 32 anni, è tornata a Milano dopo aver trascorso le ultime settimane a Los Angeles con Fedez e il figlio Leone. L'influencer ha subito postato su Instagram il nuovo look da sfoggiare nel capoluogo meneghino. Un vestito nero, dallo stile rock, in pelle rigorosamente vegan.

Il look milanese di Chiara Ferragni ha fatto il pieno di like ma c'è anche chi lo ha preso come spunto per criticarla. Il vestito è in pelle vegan. Nessun animale è stato ucciso per realizzarlo. Alcuni haters si sono comunque scagliati contro la celebre fashion blogger: "Chiara - si legge tra i commenti - è inutile che specifichi che è pelle vegan quando hai l'intera giungla morta nell'armadio". Anche con outfit cruelty free, Chiara fa discutere. In molti, però, apprezzano il suo outfit e c'è anche chi la difende invitando i detrattori a farla finita con le polemiche.

Chiara comunque non perde il sorriso. Ama Los Angeles ma è molto felice di essere tornata a Milano e si sta preparando per le vacanze estive in Europa. La Ferragni, inoltre, è al settimo cielo perché è sulla cover dell'ultimo numero dell'edizione spagnola di Glamour e si tratta della sua copertina numero 100.